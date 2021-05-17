Некоторые культуры отличаются особой неприхотливостью

Каждый огородник знает – чтобы получить богатый урожай, необходимо приложить немало усилий, пропадая на огороде. Однако далеко не все растения требуют сложного ухода.

Кабачок

Для данной культуры важно, чтобы почва была насыщена полезными микроэлементами. Для этого достаточно вносить перепревший навоз. Желательно иногда рыхлить землю, чтобы к корням попадало больше кислорода. На этом комплекс необходимых действий заканчивается.

Тыква

Для этого растения тоже нужен плодородный участок. Когда тыква пойдет в рост, необходимо оставить только два плода, а остальные цветоносы срезать. Также важно после завязи прищипнуть плети.

Щавель

Щавель – достаточно неприхотливое растение. Его лучше посадить на затемненном месте. Что касается ухода, то кисловатой траве нужна одна весенняя подкормка. Лучше всего использовать навоз или комплексное минеральное удобрение.

Редис

Если посадить редис во второй половине лета, то часто поливать его не придется. Все дело – в количестве осадков, благодаря которым почва будет оставаться влажной.

Укроп

Укроп любит хорошо освещенные места. При посадке семян следует соблюдать дистанцию в три-пять сантиметров. Вначале нужно часто поливать культуру, спустя четыре недели о регулярном поливе можно забыть.

Зеленый горошек

В первые две-три недели роста вам придется потратить на уход за горошком чуть больше времени, чем обычно. Придется регулярно поливать культуру, а затем нужно будет подвязать плети. Однако после этого растение начнет развиваться самостоятельно, не требуя вмешательств со стороны.

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