Российский Красный крест и "Сбербанк" завершают сбор средств для пострадавших в Казани

Российский Красный крест и "Сбербанк" завершают сбор средств для пострадавших в Казани
Фото: Tatarstan President Press Office/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Все деньги направят на адресную помощь

Центральный аппарат Российского Красного Креста и власти Татарстана практически завершили сбор денежных средств для пострадавших при стрельбе в казанской гимназии. За семь дней удалось собрать более 73 миллионов рублей. В настоящее время проводятся работы по определению потребностей пострадавших и их близких для оказания адресной помощи.

Как отмечает источник, организация учтет индивидуальную потребность каждого, кому требуется помощь, включая отдых и лечение в санатории. Погибшим в случае необходимости установят памятники. 

Преподавательскому составу и учащимся окажут психологическую и социальную поддержку, в гимназии №175, где произошла трагедия, создадут рекреационную зону с комнатами для психологической нагрузки.

Глава Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что в настоящее время организация обсуждает вопрос с местными властями и банками о возможности погашения кредитов пострадавших.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил "Сбербанк" с Красным Крестом за поддержку и инициативу, заявив, что заинтересованные стороны могут таким образом оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Как отмечается на портале организации, отчеты о расходовании собранных средств разместят на сайте Российского Красного Креста.

Егор МАЛКОВ

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