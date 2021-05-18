Писательнице было 75 лет

Не стало автора множества популярных детективов и романов Екатерины Вильмонт. Писательница скончалась на 76-м году жизни.

Вильмонт не стало 16 мая, передает официальный сайт издательства АСТ. Причины смерти не уточняются.

За многолетний период своей работы Вильмонт написала более 40 романов, которые всегда издавались огромными тиражами. Также писательница не раз становилась одним из любимых авторов россиян и входила в списки самых издаваемых российских писателей. Каждая из историй, созданных Вильмонт, неизменно становилась настоящим событием для издательства.

Напомним, что Екатерина Николаевна родилась 1946 году в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Изначально писательница решила пойти по стопам родителей и тоже работала переводчицей, однако после нашла себя в литературе.

Наибольшую любовь у читателей получили ее детские детективы и любовные романы. Также ее проза не раз была экранизирована. Например, по произведению "Три полуграции" был снят одноименный сериал, который был высоко оценен зрителями.