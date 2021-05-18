Уловок, чтобы нажиться на покупателях, в торговле придумали немало

Давно известно, что существует масса вариантов заставить россиян заплатить больше или приобрести ненужное. Очередные необычные способы обмана на кассах магазинов раскрыла эксперт Алиса Храмова.

По ее словам, не всегда поможет даже использование современного оборудования, мониторинговых программ и электронных весов. Нечистого на руку продавца нелегко уличить в обмане.

Наиболее популярный способ обмана покупателя на кассе – выбить в чеке товар, которого он не брал. Такой уловкой пользуются, когда в корзине много всего, и не каждый человек проверяет, все ли точно указано и посчитано, указала аналитик.

Есть и вариант навязать гражданину ненужное приобретение. Достаточно всего лишь вручную добавить код того, чего среди его покупок не было и в помине, отметила специалист.

Широко распространен и другой способ. Бесчестные кассиры способны дать не всю положенную сдачу. Если это вовремя замечено, то можно все исправить, сверив запись в чеке с цифрами, которые есть в аппарате – будут ясно видны все излишки денег, пояснила эксперт.

Кроме того, на кассе могут подменить штрих-код товара. По более дешевому недобросовестный кассир способен просканировать дорогой товар, за что придется заплатить невнимательному. покупателю, рассказала Храмова агентству "Прайм".

Пользуются в магазинах и схемой с акцией 1+1, когда по цене одного товара продаются два. Человек, не знающий этого, подходит к кассе с одной покупкой, а ему ничего не говоря, пробивают в чеке две. Покупатель отдает деньги, а кассир забирает себе второй товар, добавила аналитик, передает "Общественная служба новостей".

Чтобы не стать жертвой подобных обманов, нужно внимательно сверить все, что значится в чеке, с тем, что приобретено, рядом с кассой. При обнаружении нарушения, следует потребовать его исправления, а в случае отказа – обратиться к менеджеру и с ним просмотреть запись с камеры видеонаблюдения.

Есть и такой вариант обмана, как начисление кассиром баллов на накопительную карту не покупателю, а себе. Хотя он абсолютно безвреден.

Ранее "Утро.ру" писало, как супермаркеты заставляют покупателей тратить больше. Это позволяет торговцам здорово нажиться.

До этого стало известно, как не попасться на уловки продавцов в "черную пятницу". Доверчивых граждан обводят вокруг пальца с помощью липовых скидок.