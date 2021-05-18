Маленькая хитрость при поливе огурцов поможет добиться завидного урожая

Правильный полив огурцов поможет добиться завидного урожая
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Особые способы помогут добиться потрясающих результатов

Урожай огурцов точно побьет все рекорды по размерам и качеству, если правильно поливать и удобрять эту культуру. Как это делать, известно лишь самым опытным огородникам.

Добиться потрясающих результатов помогут особые проверенные способы. Если использовать их, пупырчатых и хрустящих плодов ежедневно будет столько, что станет некуда девать.

КАК ПОЛИВАТЬ ОГУРЦЫ В ТЕПЛИЦЕ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Первое, что необходимо, – правильно поливать культуру. Тогда овощи станут появляться чаще и будут радовать своим вкусом. Для этого потребуются необычные ингредиенты.

Нужно приготовить специальный раствор. Для него понадобится 10 л воды,1 л молока, 30 – 40 капель йода и 1 ст. л перекиси водорода. Такая смесь напитает растения полезными веществами, вкус плодов будет отменный, а количество увеличится на четверть. 

Что касается подкормок, то тут важно не забывать о двух главных моментах. Нельзя допускать пожелтения листьев и опадания завязей. 

Избежать первого можно, если применить испытанное удобрение. Оно готовится из 10 л теплой воды, 1 ст. л. йода и крошек одного черного хлеба. Все это надо смешать и оставить на сутки, чтобы настоялось. Затем надо процедить и развести водой по схеме 1 к 10. Такую подкормку хорошо вносить под огурцы не менее одного раза каждые две недели. 

Для предотвращения такого недостатка, как опадание завязей, пригодится другое проверенное средство. В 10 л воды нужно растворить 3-4 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. мочевины. Обрабатывать этой смесью следует так же, как предыдущей.

Не так давно сообщалось, как спасти огурцы с желтеющими листьями. Помогут действенные народные способы.

Ранее "Утро.ру" писало, что пупырчатые будут давать урожай до заморозков, если их рассаду поместить рядом с помидорами. Чтобы их хватило на еду и заготовки, понадобится всего пять кустиков.

Полина ДОРОЖКИНА

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