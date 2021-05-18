Преодолеть непростой жизненный этап футболист смог благодаря поддержке близких

Осенью прошлого года интимное видео Артема Дзюбы стало достоянием общественности. Обсуждения не утихали несколько недель. Многие поддержали футболиста, другие требовали убрать его из состава сборной РФ. Спортсмен решил рассказать, что он чувствовал, когда едва ли не вся Россия увидела тот самый ролик.

По словам самого Дзюбы, ему пришлось столкнуться с сильным психологическим давлением. На следующий день после скандала ему предстояло выйти на поле. Отказываться от игры футболист не думал, но все равно испытывал стресс.

"Когда ехал домой, я все-таки дал волю эмоциям. Пожалел немножко себя, всплакнул, не мог в себе это держать",

– рассказал спортсмен в интервью ютубе-каналу "Грустная Передача о Футболе".

Понадобилось некоторое время, чтобы Дзюба пришел в себя и смог наконец отпустить эту ситуацию. К счастью, рядом была его семья, которая помогла ему справиться с трудностями.

Например, жена футболиста сказала ему, что благодаря видео все наконец поняли, что она с ним далеко не из-за денег. Мама Дзюбы отнеслась к ситуации с юмором, однажды невзначай спросив у врача, возьмут ли актера фильма для взрослых в сборную.

Сейчас капитан сборной России смог принять эту ситуацию, поэтому воспринимает скандал лишь очередным испытанием, с которым ему пришлось столкнуться на жизненном пути.

Ранее на Артема Дзюбу напала обезьяна.