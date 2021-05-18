Какие изменения ждут пенсионеров с 1 июня

Какие изменения ждут пенсионеров с 1 июня
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Упрощенный порядок выплат подходит к концу

Ситуация с резким обострением эпидемиологической обстановки на фоне COVID-19 внесла серьезные корректировки в повседневную жизнь людей. Так, государство перевело на дистанционный формат ряд услуг и оформление выплат. Однако ситуация постепенно выправляется, и жизнь возвращается в привычное русло. Таким образом, уже 1 июня россиян ждут серьезные перемены.

В частности, в упрощенном порядке до этого дня будет действовать назначение ряда социальных выплат. Речь идет о некоторых пенсионных выплатах и пособиях. Также в дистанционном формате пока можно пролонгировать и пересчитать назначенные ранее меры поддержки. Уже с первого летнего дня такие услуги будут недоступны, пишет издание Life.ru.

Помимо этого, изменения коснутся проживающих на севере страны пенсионеров. Теперь повышенные выплаты будут ранжироваться в зависимости от района, где они фактически живут. На ежегодной основе претендующие на повышенные выплаты люди должны будут предоставлять в профильные госорганы документ, подтверждающий место проживания. При этом без регистрации будет представляться только социальная пенсия, разъясняет издание URA.RU.

К слову, недавно первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею введения новых выплат для пенсионеров. Речь идет о 10 тысячах рублей, которые пожилые люди смогут потратить на покупку средств индивидуальной защиты.

Ольга ФЕДОРОВА

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