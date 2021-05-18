Градоначальник не оценил юмор телеведущего

Иван Ургант вновь оказался в центре внимания из-за неуместной шутки. В одном из недавних выпусков своего вечернего шоу телеведущий решил прокомментировать извинения мэра Благовещенска Олега Имамеева.

Градоначальник в своих социальных сетях обратился к жителям города, попросив у них прощения за беспрецедентное количество ям, которые появились на дорогах города. Мэр уточнил, что их было 300 штук. Имамеев отметил, что не снимает с себя ответственности и добавил, что ремонтные работы уже начались.

Ургант такого предельно четкого количества ям не мог оставить без внимания.

"Он просто их посчитал. Просто 300 ям. И мэр, надо сказать, не просто извинился, знаете, он позвал трактористов, чтобы они заделали ямы",

– пошутил ведущий "Вечернего Урганта", который в конце добавил, что градоначальник якобы привлек к заделыванию ям трактористов.

Имамеева оскорбило, что телеведущий перепутал трактористов и механизаторов. В ходе прямого эфира в "Инстаграме", чиновник признался, что обычно Ургант шутит удачно, однако не в этом случае. Он предположил, что в этом случае реакция Ивана была связана с его детскими воспоминаниями.

"Но у него своя работа, а у нас своя",

– подытожил мэр Благовещенска.

Ранее Владимир Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за неосторожного высказывания телеведущего про Геннадия Зюганова.