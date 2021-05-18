Уход за томатами не так прост, как кажется

Любому огороднику хочется вырастить богатый урожай помидоров. Но не все знают, как лучше поливать эту культуру для отличного плодоношения, и часто делают это неверно.

Ухаживать за растущими томатами не так просто, как кажется. И обеспечивать их влагой тоже важно, соблюдая определенные хитрости.

КАК ЛУЧШЕ ПОЛИВАТЬ ПОМИДОРЫ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ

Прежде всего, нужно делать это в определенное время. Подходит раннее утро и вечер за три часа до заката. Однако и тут следует придерживаться нескольких правил.

Вода мгновенно испарится под палящими лучами солнца, и помидоры останутся без ее живительного глотка. Избежать такого развития событий поможет скошенная трава, уложенная вокруг кустиков.

Также надо запомнить, что правильный полив томатов – под корень. Если направить струйки на листья, из капель со временем образуются "стеклышки", попадая на которые лучи солнца обожгут растения, и они станут менее защищены от разных заболеваний.

Далеко не последнюю роль играет и то, какая вода используется. Холодная помидорам только навредит – они наверняка подхватят инфекцию. Самая подходящая – дождевая вода. Если же таковой нет, то вполне подойдет заранее подогретая на солнце.

Чтобы усилить пользу влаги, хорошо бы добавить в нее немного дрожжей. Это насытит грунт под кустиками жизненно важными аминокислотами, витаминами и белками. Иммунитет растений укрепится, благодаря чему можно добиться получения богатого урожая.

Полезной будет и зола. В ней содержатся натрий, калий, магний и другие элементы, которые обогащают почву и тем самым способствуют росту и развитию культуры, а также ее плодоношению.

Легче всего применять такую подкормку не в сухом виде, а как раствор. Для этого нужно всыпать в одно ведро воды 100 г золы и оставить смесь на сутки, чтобы настоялась. После этого можно поливать томаты, им такое наверняка придется по вкусу.

Не так давно "Утро.ру" рассказало, как не остаться без помидоров. Не всем огородникам известно о мелочи, от которой напрямую зависит величина урожая томатов.