Ни препаратов, ни особых усилий, ни денежных расходов не понадобится

Бороться с таким распространенным сорняком, как сныть, очень не просто. Однако избавить от него огород вполне реально, причем самым простым способом.

Ни гербицидов, ни особых усилий, ни денежных расходов не понадобится. А эффект наступает спустя несколько минут: вредное растение гибнет буквально на глазах.

КАК ЛЕГКО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СНЫТИ НА ОГОРОДЕ

Одолеть эти вредные заросли удастся просто, а руки не испачкаются. Полоть, рвать и вытягивать из земли корни не придется – это хоть и эффективно, но требует упорного труда и занимает уйму времени.

Не слишком действенны и такие способы, как засыпание сняти толстым слоем мульчи и укрытие ее пленкой или картоном. Долго надо ждать результатов.

Зато безотказно действует обыкновенный кипяток. Нагрев воду до +100°С, можно просто вылить ее на сорняк, но есть маленький нюанс.

До обработки нужно вилами или зубчатой тяпкой проколоть землю под снытью. Неплохо еще и корни, зацепив, слегка вытащить на поверхность.

Кипящая вода, просочившись в почву, губит и листья, и корни, которые у этого сорняка небольшие. Эффект наступает быстро: зеленое растение становится черным.

Одного раза, конечно будет мало. Через время надо повторить обработку. Чтобы сильнее ослабить корешки следует снова пролить заросли вредной травы кипятком

Результаты не заставят себя долго ждать. В ближайшее время сорняк погибнет, а земля, в которой он рос, будет совсем чистой.

Однако важно запомнить следующее. Использовать такой способ там, где посажены культурные растения нельзя, иначе урожая не дождаться.

Ранее "Утро.ру" назвало 10 эффективных способов очистки огорода от сорняков. Избавиться от вредной травы нелегко, но можно.