Американские эксперты призывают серьезно подойти к проблеме

Экс-руководитель программы опознания аэрокосмических угроз Луис Элизондо сообщил, что зафиксированные американцами НЛО обладают большими возможностями. При этом бывший лейтенант американских ВМС Райан Грейвз убежден, что таинственные летающие объекты могут нанести серьезный удар по безопасности Земли.



Так, Элизондо уверяет, что у него есть доступ к пока еще секретным данным, которые американское Минобороны только летом раскроет парламенту США. Специалист подчеркнул, что НЛО существуют и способны ощутимо подпортить жизнь человечеству.

По его словам, зафиксированные экспертами объекты продемонстрировали невероятные возможности. Так, скорость НЛО достигает 21 тысячи км/ч. Такая техника способна летать по воздуху и воде и, вероятно, может бороздить космические просторы, пишет Daily Mail.

Сенатор Марко Рубио поддержал эксперта и призвал отбросить скепсис в обсуждении неопознанных объектов. В первую очередь, высокопоставленный американец хочет понять, что представляют из себя НЛО. Возможно, это техника, которую разработали сделавшие прорыв в данной сфере государства, а может быть, это привет от инопланетян.

Грейвз, в свою очередь, допустил, что такого рода мощные летальные аппараты могли разработать и запустить Россия или Китай.