В один момент советские граждане поняли, что настало время перемен

Распад Советского союза – тема противоречивая и вызывающая немало споров и по сей день. И пока эксперты анализируют события минувших лет, выдвигая различные версии, писатель Владимир Каминер заявил, что СССР прекратил свое существование из-за одной песни.

Эксперт вспомнил о событиях 1989 года. Тогда в столице Советского союза проходил международный фестиваль мира. В нем приняли участие многие мировые звезды, в том числе и группа Scorpions. Их песня Wind of Change ("Ветер перемен" – прим. ред.) вдруг подарила советским гражданам осознание, что жить можно лучше.

"Мелодия была запоминающаяся. Песня распространилась "как огонь по тайге",

– пишет Каминер в своей публикации для T-Online.

В итоге люди осознали, что хотят этих перемен, лучшей жизни. Вскоре после фестиваля распался Советский союз.

Кстати, по словам писателя, один из агентов ЦРУ признался, что он лично подложил солисту Scorpions текст легендарной песни. По слухам, текст был написан специальным отделом, а главной целью песни было нанесение максимального удара по СССР.

Напомним, что согласно тексту песни, лирический герой бродит по улицам столицы и чувствует, как дует тот самый ветер перемен, который "заставит зазвенеть колокол свободы ради душевного спокойствия людей".



