Более двух миллионов российских семей получат дополнительную финансовую помощь

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Более двух миллионов российских семей могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства. Депутаты Госдумы одобрили во втором, основном, чтении законодательные инициативы "Единой России", разработанные в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции ЕР в нижней палате парламента Андрей Исаев.
Поправки касаются выплат на детей. Так, неполные семьи, в том числе те, где родители находятся в разводе и имеют постановление суда на получение алиментов, могут претендовать на денежное пособие, если среднедушевой доход в семье будет не выше регионального уровня прожиточного минимума. В этом случае выплата составит в среднем 5360 рублей на каждого ребенка.
Ежемесячное пособие в размере ½ прожиточного минимума по региону будут получать ожидающие ребенка женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, если они находятся в стесненном финансовом положении. В среднем эта выплата составит 6360 рублей.
Еще одна инициатива ЕР, которую поддержал президент и которую одобрили депутаты Госдумы, касается оплаты больничных для семей с детьми-дошкольниками. Обычно маленькие дети воспитываются молодыми родителями, у которых еще маленький трудовой стаж, соответственно, они получают низкое пособие по листку нетрудоспособности. Теперь родители детей до 7 лет будут получать оплату больничного в размере 100% от заработка, подчеркнул Андрей Исаев.
В третьем, заключительном, чтении парламентарии рассмотрят законопроект в среду, 19 мая.
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