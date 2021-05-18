Более двух миллионов российских семей получат дополнительную финансовую помощь

Госдума одобрила предложения "ЕР" по выплате пособий на детей

Более двух миллионов российских семей могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства. Депутаты Госдумы одобрили во втором, основном, чтении законодательные инициативы "Единой России", разработанные в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции ЕР в нижней палате парламента Андрей Исаев.

Поправки касаются выплат на детей. Так, неполные семьи, в том числе те, где родители находятся в разводе и имеют постановление суда на получение алиментов, могут претендовать на денежное пособие, если среднедушевой доход в семье будет не выше регионального уровня прожиточного минимума. В этом случае выплата составит в среднем 5360 рублей на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие в размере ½ прожиточного минимума по региону будут получать ожидающие ребенка женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, если они находятся в стесненном финансовом положении. В среднем эта выплата составит 6360 рублей.

Еще одна инициатива ЕР, которую поддержал президент и которую одобрили депутаты Госдумы, касается оплаты больничных для семей с детьми-дошкольниками. Обычно маленькие дети воспитываются молодыми родителями, у которых еще маленький трудовой стаж, соответственно, они получают низкое пособие по листку нетрудоспособности. Теперь родители детей до 7 лет будут получать оплату больничного в размере 100% от заработка, подчеркнул Андрей Исаев.

В третьем, заключительном, чтении парламентарии рассмотрят законопроект в среду, 19 мая.