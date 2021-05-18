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Популярные российские авиаперевозчики приняли решение об отмене рейсов в Турцию на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Так, S7 Airlines приостановила полеты до конца лета текущего года.
Представители авиакомпании отметили, что возобновят полеты лишь при улучшении эпидситуации с коронавирусной инфекцией в Турции.
В UTair также сообщили, что рейсы в республику на июнь этого года отменены. На неопределенный срок аналогичное решение приняли в руководстве авиаперевозчика "Уральские авиалинии", отмечают "Известия".
Как отмечает Ura.ru, прекратил полеты в республику на первый месяц летнего сезона и российский "Аэрофлот".
Ранее в "Аэрофлоте" заявляли, что полноценное восстановление международного авиасообщения произойдет лишь через три года.
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