Авиасоообщение с республикой заморожено на неопределенный срок

Популярные российские авиаперевозчики приняли решение об отмене рейсов в Турцию на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Так, S7 Airlines приостановила полеты до конца лета текущего года.

Представители авиакомпании отметили, что возобновят полеты лишь при улучшении эпидситуации с коронавирусной инфекцией в Турции.

В UTair также сообщили, что рейсы в республику на июнь этого года отменены. На неопределенный срок аналогичное решение приняли в руководстве авиаперевозчика "Уральские авиалинии", отмечают "Известия".

Как отмечает Ura.ru, прекратил полеты в республику на первый месяц летнего сезона и российский "Аэрофлот".

Ранее в "Аэрофлоте" заявляли, что полноценное восстановление международного авиасообщения произойдет лишь через три года.