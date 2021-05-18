Речные трамваи в Москве будут работать в связке с метрополитеном

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В прошлом году Дептранс Москвы заявил об определении двух перспективных маршрутов для речных трамваев. Так, первый маршрут пройдет от парка "Фили" до Киевского вокзала, второй – от Новоданиловской набережной до печатников. Своим видением поделился шеф-дизайнер "2050.ЛАБ" Алексей Шаршаков.
Запуск нового вида общественного транспорта облегчит жизнь, по меньшей мере, миллиону жителей российской столицы. В рамках проекта предполагается объединение речного трамвая со станциями метро. По комфорту трамвай посоперничает с остальными видами транспорта.
Как отметил Шаршаков, всего разработано три варианта внешнего вида трамваев, у каждого предусмотрен панорамный обзор для того, чтобы пассажиры смогли полюбоваться городом в деталях.
Первый вариант предусматривает достаточно сдержанный интерьер с уютным и комфортным салоном. Второй – с отрицательным наклоном стекла и рубкой капитана, которая нависает над водой перед всем пассажирским салоном для улучшения обзорности. А третий, самый яркий, выполнен в форме греческой триремы
Как объяснил дизайнер, специалисты сделали акцент на удобстве и скорости перемещения для жителей столицы – трамвай будет ходить с интервалом в несколько минут и отвезет вас до центра города или пересадки на метро.
Никакие светофоры, дорожные развязки и поиски парковки не станут причиной траты драгоценного времени у москвичей. Конечной точкой транспорта станет транспортный узел на Киевском вокзале, передает АГН "Москва".
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