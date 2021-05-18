Секрет кроется в правильно подобранном сорте и технологии посева

Укроп – один из самых популярных ингредиентов у хозяек. Его можно добавлять в супы, салаты и прочие блюда. Чтобы культура дольше радовала своим урожаем, важно, чтобы ее зонтики появлялись как можно позже.

Если вы хотите получить большое количество зелени, отдайте предпочтение среднепоздним и поздним сортам. К ним относятся "Аллигатор", "Алмаз", "Гера", "Кибрай" и другие.

Однако секрет выращивания укропа на зелень кроется не только в правильно подобранном сорте. Также необходимо обратить внимание на технологию посева растения.

Как правильно посеять укроп

Чаще всего укроп сажают в конце апреля или начале мая. Для этого подходят хорошо освещенные места на участке.

Перед посевом следует внести в почву удобрения. Отличный вариант – одно ведро перегноя или компоста на квадратный метр.

Семена погружают в почву так, чтобы они находились не слишком глубоко.

Укроп сеют в основном рядками. Этот метод удобен для огородников, так как позволяет легко вырывать сорняки.

Если устанавливается жаркая погода, укроп важно поливать чаще. Это будет способствовать формированию зеленой массы без зонтиков.

Чтобы зонтики появлялись как можно реже, а зелень радовала дольше, необходимо избавляться от появляющейся стрелки.

Во второй раз укроп можно посеять в августе. Для того, чтобы ускорить процесс всхода семян, нужно завернуть их в ткань и несколько минут подержать под горячей водой. После этого семена кладут в воду комнатной температуры и оставляют там на пару дней. Важно за сутки несколько раз менять воду, чтобы эфирных масел не осталось. При условии выполнения всех требований укроп начнет расти на пятый день.

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