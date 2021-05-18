Уровень подготовки на выборах в регионах существенно вырос - эксперты

Субъекты стали серьезнее подходить к процессу, заявили специалисты

Регионы стали уделять более пристальное внимание контролю за проведением местных выборов, благодаря чему подготовка наблюдателей и экспертов сильно выросла. Так, глава Ассоциации НОМ Александр Брод заявил, что за последний период субъекты осознали проблемы, с которыми общественность может столкнуться во время проведения федеральных выборов, и усиливают "пробу" наблюдателей.

НОМ проводит на регулярной основе мониторинг муниципальных выборов и находится в постоянной связи с наблюдательными комиссиями на местах. Правозащитник также отметил, что эксперты теперь обязаны не только рассказывать о главных сведениях по голосованию, но и давать оценку его итогам.

Для сведения недочетов к минимуму, отметил Брод, специалисты рекомендуют предварительно работать над этими моментами с избиркомами.

Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что взаимосвязь экспертов с наблюдателями всегда приводит к позитивным изменениям в контроле за проведением выборов. Если первые осознают, что эксперты появляются на участках с целью ознакомления с ходом избирательной кампании и оказания помощи для разрешения спорных вопросов, то работа проводится четче и вдумчивее.

Общественник также заявила, что для проведения местных выборов на должном уровне необходимо сформировать реестр избирателей, который намерены голосовать "на дому", а также обеспечить сохранность бюллетеней и процедур по многодневному голосованию.

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