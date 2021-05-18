В Сергиевом Посаде очевидцы сняли на видео медведя

Спустя некоторое время животное скрылось в неизвестном направлении

На выходных жители деревни Васильково Сергиево-Посадского округа стали свидетелями интересной картины. В придорожной канаве очевидцы заметили медведя, который плескался в воде.

Некоторые предположили, что животное сбежало из цирка, передает "Москва24".

Однако никто не объявлял о пропаже мохнатого артиста. Вскоре само животное пропало. Администрация сельского поселения даже не успела вызвать людей, специализирующихся на отлове диких зверей.

По словам лесничих, медведь не является прирученным. Они рассказали, что летом 2020 года жители региона видели семью косолапых – маму и двоих малышей.

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предполагают, что животные пришли из Ярославской области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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