Лучше отдать предпочтение чистой воде, зеленому чаю, ягодному морсу или компоту из сухофруктов

Вот уже несколько дней жители центральной части России наслаждаются ясной и жаркой погодой. Находясь на свежем воздухе, многие начинают испытывать жажду. Некоторые удовлетворяют потребность с помощью минеральной воды. Однако этого делать не стоит. Почему – рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, в жару организм теряет большое количество жидкости, которая выходит через пот. При этом происходит скапливание внутренних жидкостей – мочи и желчи. Из-за содержащихся в минералке газов активизируется процесс формирования камней.

Гинзбург обратил внимание на то, что лучше всего употреблять обычную воду. В жаркую погоду желательно выпивать не менее двух литров за сутки, передает телеканал "Звезда".

"Однозначно нужно пить воду. Воду столовую, то есть без лишней минерализации", – отметил Михаил.

Диетолог добавил, что можно использовать натуральные добавки. Так, вода с соком лимона, ягодным вареньем или имбирем хорошо утолит жажду. Также отличным вариантом считается зеленый чай или компот из сухофруктов. Чтобы помочь организму справиться с непростыми внешними условиями, не стоит добавлять в напиток сахар.

Ранее эксперты рассказали, как пережить сильную жару. Специалисты напомнили, что недостаток жидкости в организме приводит к учащению сердцебиения, снижению артериального давления, пересыханию кожи и слизистых оболочек, а также вялому состоянию.