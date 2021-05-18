"Росатом" участвует в проекте по спасению носорогов

На африканском континенте стартовал международный инновационный проект

"Rhisotope Project", цель которого – спасение носорогов. Данная инициатива объединила исследователей из ЮАР, Австралии, США и России. Ключевым партнером уникальной научной программы стала отечественная госкорпорация "Росатом".

Кроме того, в проекте с российской стороны участвуют Томский политехнический университет и Научно-технический центр "Ядерно-физические исследования".

Атомные технологии должны помочь сохранить популяции носорогов. Предполагается, введение изотопов в рог животного, приведет к снижению на них спроса, возрастет вероятность обнаружения контрабанды. По задумке ученых, свыше 10 тысяч устройств обнаружения радиации поставит заслон незаконному вывозу рогов уникального африканского млекопитающего.

Первая часть проекта началась 13 мая. В рога двух носорогов – Игоря и Денвера – ввели следовое количество стабильных нерадиоактивных изотопов С-13 (углерод) и N-15 (азот). В течение трех ближайших месяцев исследователи будут наблюдать за здоровьем животных и проверят, как изотопы ведут себя внутри рога, не причиняют ли вреда здоровью носорогам.

На втором этапе ученые с помощью суперкомпьютера и 3-D принтера определят подходящий радиоизотоп и его количество. На заключительном, третьем этапе в рога млекопитающих введут радиоактивный изотоп от "Росатомома".

Проект планируется распространить на весь африканский континент и за его пределы. Соответствующие программы обучения могут быть предоставлены бесплатно любым заинтересованным природоохранным организациям. Кроме того, инициативу предполагается использовать и для спасения других видов исчезающих животных по всему миру.

Так как в нашей стране 2021-й объявлен Годом науки и технологий, подобным программам уделяется большое внимание.

"Научное сотрудничество должно выходить за рамки границ, часовых поясов и континентов, если мы хотим сохранить наш общий дом и решить экологические проблемы. Мы очень рады, что этот проект пополнит список успешных инициатив Южной Африки и России", – заявил в ходе церемонии запуска "Rhisotope Project" посол РФ в ЮАР Илья Рогачев.

По словам гендиректора регионального центра "Росатом Центральная и Южная Африка" Райана Колльера, ядерные технологии сыграют фундаментальную роль в защите не только носорогов, но и планеты в целом.

"Мы невероятно гордимся тем, что играем ключевую роль в этой удивительной инициативе, которая поможет спасти этих невероятных животных от неминуемого исчезновения", – заметил ученый.

В "Росатоме" добавили, что госкорпорация уделяет большое внимание гуманитарным проектам на африканском континенте, в частности, компания поставляет компьютеры в школы ЮАР, строит научные лаборатории, сооружает теплицы, реализует образовательные программы. "Росатом" предоставляет возможность бесплатно обучаться в российских вузах студентам со всей Африки.