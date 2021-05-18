Державу ожидал экономический взлет, а Второй мировой войны могло и не быть вовсе

Сегодня 153 года назад родился отрекшийся в марте 2017-го от престола Императора Всероссийского Николай II. Издание WDay пофантазировало на тему, что было бы с Россией, если бы Романовы сохранили власть, а большевики не расстреляли царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге в июле 1918 года.

В публикации собран ряд экспертных мнений, в частности, известный публицист и историк Егор Холмогоров в своих работах отмечает, что при Николае II в России было покончено с голодом, в годы его правления в державе ни один неурожай не привел к демографическим ямам. В заслугу императору он ставит растущую индустриализацию страны, что пытались потом умалить революционные вожди Ленин и Сталин.

Кроме того, была построена Транссибирская магистраль, что позволило армии с минимальными потерями завершить русско-японскую войну.

Другой историк Егор Яковлев считает, что падение дома Романовых было неизбежно, как и смена политического строя с стране. Любовь народа к трону исчезала.

"Даже крестьяне не боялись говорить вслух при свидетелях, что такого бы царя лучше убить", – цитирует издание эксперта.

В настоящее время, отмечается в статье, сложно ответить на вопрос, как изменилась бы жизнь граждан державы, останься у власти династия Романовых.

"Но факт остается фактом: революция, Гражданская война, а затем и репрессии сильно ослабили Россию. Страна держалась только за счет своего народа", – пишет автор.

Однако, возможно, при Николае II Россию ждал бы экономический взлет. Более того, если бы наша страна вышла из Первой мировой войны раньше и не будь событий в Петрограде, континент избежал Второй мировой войны, поскольку "Германию добили бы окончательно".

Спорным остается вопрос развития космоса. Некоторые уверены, что при царской власти мы не смогли бы первыми подняться на околоземную орбиту. Но такие ученые как Константин Циолковский и Фридрих Цандер творили уже в годы правления Николая II.

Напомним, расстрелянная семья Романовых – Николай Александрович, его супруга Александра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын Алексей - 20 августа 2000 г. прославлена в лике святых РПЦ как страстотерпцы.

