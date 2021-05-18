Какие растения можно сажать рядом с перцем

Какие растения можно сажать рядом с перцем
Фото: Viktor Pogontsev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
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Правильное соседство – залог богатого урожая

Перец считается достаточно капризным растением. Он требует не только правильного ухода, но и определенного соседства. Расскажем, каким культурам найдется место рядом с овощем.

Лучшие соседи для перца – лук и чеснок. Дело в том, что эти растения вырабатывают вещества, которые отпугивают вредителей, желающих полакомиться вкусными плодами. Также они уничтожают некоторые болезнетворные бактерии.

Рядом с перцем можно сажать и пряные травы – базилик, кориандр, чабрец и другие. Пользу овощу принесут такие декоративные растения, как бархатцы, котовник, настурция и пижма. Они являются хорошей приманкой для насекомых-опылителей.

Морковь, редис, шпинат и листовой салат тоже способны оказать положительное влияние на перец. Поскольку данные культуры располагаются у самой земли, они не позволяют почве потерять большое количество влаги в жару. А морковь, помимо всего прочего, считается заклятым врагом для вредных насекомых.

Можно сажать рядом с культурой белокочанную и цветную капусту. Другие допустимые соседи – кабачки, сельдерей и бамия.

Сослужить хорошую службу способны крапива, ромашки и одуванчики. Эти сорные травы способствуют более быстрому развитию растения.

Некоторые культуры способны навредить перцу. К нежелательным соседям относятся укроп, фенхель, горох, фасоль, картофель, томаты, баклажаны, огурцы и горький перец.

Ранее "Утро.ру" поделилось секретом, как в несколько раз увеличить урожай перца. Собрать больше сочных плодов поможет квадратно-гнездовой способ посадки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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