В России начался прием заявок на участие в платформе #МЫВМЕСТЕ

Победители станут обладателями гранта до 2,5 миллиона рублей

Волонтеры, представители медиа и бизнес-сообществ собрались в парке имени Горького на неформальной встрече, в ходе которой прошла презентация премии #МЫВМЕСТЕ. Открыт сбор заявок на участие в мероприятии – он пройдет до 5 июля. Для принятия участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.



По словам заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, у РФ есть моральное право на объявление международной премии, где одержать победу может человек с любой точки земного шара.

Оценки работ проведут в заочном формате с 6 июля по 1 августа, по итогам которых определят список участников полуфинала. А 5 октября, после проведения соответствующих испытаний, объявят уже финалистов.

Как отмечает источник, основная цель мероприятия – поддержка социальных инициатив, направленных на улучшение жизни населения. В рамках программы предусмотрены следующие направления: "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и "We are together".

Те, кто одержат победу, получат грант в размере до 2,5 млн рублей, а также возможность принять участие в образовательных программах и продвижении проектов. Предусмотрено участие физлиц возрастом до 14 лет и представителей организаций.

Подробная информация доступна по ссылке.