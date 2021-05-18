Больше не придется выкидывать пожухлый продукт

Во время готовки хозяйки часто используют различную зелень. Петрушка, укроп, салат и кинза не только улучшают вкус блюд, но и насыщают организм полезными микроэлементами. Однако каждый из этих продуктов имеет один и тот же минус – быструю утрату свежего вида.

Как же сохранить свежесть зелени? На помощь придут небольшие бытовые хитрости.

Для начала необходимо определиться, где именно будет храниться зелень – в холодильнике или в другом месте. Исходя из этого, можно выбрать подходящий лайфхак.

Хранение в холодильнике

После того, как вы сорвали зелень с грядки или купили ее в магазине, тщательно промойте растение под холодной водой. После этого поместите продукт в емкость подходящего размера и накройте его полиэтиленовой пленкой. В таком виде зелень будет хорошо храниться в холодильнике, не теряя при этом привлекательного вида.

Хранение в другом месте

Если в вашем холодильнике нет места для емкости с зеленью, используйте другой, не менее эффективный способ. На час погрузите продукт в холодную воду, смешанную с 6%-ным уксусом. На 200 миллилитров воды понадобится одна чайная ложка ингредиента.

Данный метод вернет свежий вид петрушке, укропу, кинзе и зеленому луку. Если речь идет о салате, то его лучше просто опустить на 15 минут в теплую воду.

Некоторые продавцы зелени активно пользуются этими хитростями. Чтобы понять, какой продукт перед вами – действительно свежий или "реанимированный", посмотрите на место среза. Если зелень подвергалась обработке, кончик стебля будет расходиться в разные стороны и иметь коричневатый оттенок.