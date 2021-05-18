Экс-политик заявил об абсурдности такой версии

Помощник бывшего главы советского государства Михаила Горбачева Павел Палажченко оценил версию о распаде СССР из-за популярной композиции немецкой рок-группы Scorpions "Wind of change", которую музыканты записали за год до геополитической катастрофы.

Напомним, ранее публицист Владимир Каминер заявил, что 70-летняя советская эпоха завершилась развалом государства из-за немецких музыкантов, которые однажды записали судьбоносный хит, слова к которому, утверждает источник, подложил агент американских спецслужб.

Каминер вспомнил, что еще в 1989 году в Москве состоялся Московский международный фестиваль мира, который проходил в Лужниках. Кроме остальных приглашенных мировых звезд, советских поклонников рок-музыки обрадовали и Scorpions. А их хит, утверждает автор, заставил осознать миллионы граждан СССР, что можно жить лучше. В итоге же, утверждает Каминер, хит стал распространяться по стране подобно "огню по тайге".

По словам помощника первого и последнего президента Советского Союза, американские спецслужбы не смогли бы написать эту легендарную песню, вопреки мнению немецких журналистов.

"Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду", – приводит комментарий Палажченко радиостанция "Говорит Москва".

Ранее советский переводчик Павел Палажченко, проработавший длительное время с Михаилом Горбачевым, вспомнил о трудностях, с которыми сталкивался, когда экс-глава государства озадачивал его своими курьезными пословицами и афоризмами.