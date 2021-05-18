Наступит достаточно напряженное время

Многие, чтобы узнать будущее, обращаются к предсказаниям пророков. Одним из самых известных провидцев был французский астролог Мишель де Нотрдам – он же Нострадамус. В его трудах исследователи нашли заметки о 2022 годе.

Нострадамус предсказывал, что в это время скорее всего вспыхнет крупный военный конфликт. В него ввяжутся многие страны. Причина войны будет крыться в "наводнении" Старого Света мусульманами. Как только их станет во много раз больше, чем обычно, они начнут диктовать свои правила. Решить данную проблему якобы сможет Франция.

Китай может нанести удар по Западу. Отношения между Поднебесной и Америкой настолько обострятся, что сдерживать агрессию больше не получится.

В 2022 году возможно появление нового вируса, который унесет жизни многих людей. Избавиться от него будет очень сложно, передает портал 2022year.ru

Что касается России, то пророк предрек ей роль судьи в конфликте между Китаем и США. Некоторые восточные государства захотят объединиться с нашей страной, чтобы противостоять вызовам времени.

Российскому лидеру придется сделать выбор, который в дальнейшем определит судьбу всей державы. В целом, общественно-политическая ситуация в Российской Федерации будет достаточно стабильной и спокойной.

Напомним, 1 марта 1555 года Мишель де Нотрдам опубликовал свой альманах с пророчествами. Лишь некоторые из них дошли до наших дней.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие предсказания Нострадамуса о России сбылись.