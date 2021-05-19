Необходимые результаты обследования можно получить бесплатно

Во время первого визита в частный медицинский центр, как правило, назначают массу анализов, которые рекомендуют сдать у них же. Такие услуги зачастую влетают в копеечку. Как избежать подобного развода на деньги, посоветовала эксперт эксперт Ирина Гриценко.

До того как начать лечение, врачи просят предоставить результаты обследований. Получить их можно и бесплатно – в государственной поликлинике, сообщила аналитик.

Платить за общий и биохимический анализы крови,анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие инфекции, КТ и МРТ, биопсию внутренних органов и тканей, крови и лимфы, мазки, соскобы кожи, УЗИ и рентген и т.п. не придется. Достаточно всего лишь предоставить ОМС, отметила специалист.

По ее словам, весь перечень бесплатных анализов можно узнать в своей страховой компании. В списке могут быть незначительные отличия, предупредила эксперт.

Конечно, чтобы сдать анализы в поликлиниках, нужно немало времени. В некоторых регионах нашей страны для этого нужно записаться по электронной почте и ждать своей очереди. Поэтому те, кому надо не срочно, так и поступают, добавила Гриценко.

Однако, если человеку назначена операция и на сдачу анализов отведен минимальный срок, он, естественно обратится в частный медцентр, где может одновременно пройти все обследования. Этим и пользуются частные клиники, пояснила аналитик.

У них самый популярный "развод" – заявление, что "принимают только свои анализы полностью или частично". Это является нарушением закона, подчеркнула специалист в комментарии "Прайму".

Перед операцией любой россиянин может бесплатно по ОМС не только пройти все необходимые обследования, но и получить заключение участкового терапевта. И с этими бумагами он имеет полное право обратиться в частную клинику или медцентр, передает слова эксперта телеканал "360".