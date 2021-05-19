Звезды подскажут, когда заняться переменами в имидже

Многие ответственно относятся к выбору салона и мастера, когда собираются изменить прическу. Однако в определенные дни даже у самых профессиональных парикмахеров может дрогнуть рука. Для того, чтобы быть уверенным, что стрижка или покраска волос не обернется катастрофой, обратитесь за помощью к лунному календарю.

Когда не следует стричь волосы в июне

4, 5, 10, 27, 28, 30 июня точно не стоит записываться в салон. Стрижки могут испортить волосы. Также это может стать причиной общего ухудшения самочувствия. Например, дадут о себе знать хронические заболевания. 27 июня поход к парикмахеру и вовсе может привести к облысению.

Когда не рекомендуется ходить в салон в июне

Последствия, может, будут не такими ужасными, но все-таки результатом вы вряд ли останетесь довольны, если решите поменять прическу 2, 11-13, 20 июня. Но может появиться перхоть. Также локоны будут непослушными, а создание прически станет мучением для обладательниц любого типа волос.

Когда можно стричься в июне



Результат не будет иметь вау-эффекта, но если других вариантов нет, 1, 3, 9, 19, 22, 25, 26, 29 июня можно считать подходящими для экспериментов. Перемены в образе не только повысят вашу уверенность в себе, но и повысят материальное благополучие. Кстати, волосы, отстриженные в эти дни, будут быстро отрастать, но при этом не изменят своей структуры.

Подходящие даты для стрижки в июне

15 и 16 мая можете смело записываться в салон, потому что результат вас точно не разочарует. Волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными. Также эти дни отлично подходят для экспериментов с окрашиванием. Но внимательнее относитесь к своему здоровью.

Самые благоприятные дни для стрижки в июне

Результат абсолютно точно вас не разочарует 6-8, 14, 17, 18, 21, 23, 24 июня. Перед вами в эти дни открыты все двери, поэтому меняйте прическу, цвет волос, стрижку. Кстати, со сменой образа в жизнь придут и перемены к лучшему. Также в эти дни можно заняться уходом. Сходите на процедуры, которые укрепят ваши локоны.

