Американский президент заявил, что начал политическую карьеру примерно пару веков назад

В минувший вторник президент Байден отправился на заводы электромобилей Ford, поскольку администрация 46-го президента продолжает настаивать использовании на альтернативных источников энергии и транспорта. Не обошлось и без казусов. В этот раз демократ в очередной раз оговорился и рассказал, когда он на самом деле начал политическую карьеру.

Говоря о важности развития электромобилей, Байден выступил с мощной речью.

"Я стою здесь, потому что около 180 лет назад, когда меня впервые избрали в правительство, профсоюз рабочих автомобильной промышленности выбрал меня",

– произнес Байден, которому, к слову, сейчас всего 78 лет. В ответ присутствующие в зале рассмеялись, а американский президент, судя по всему, не понял, чем была вызвана такая реакция публики и продолжил выступление в серьезном ключе.

После этого произошел еще один неприятный инцидент. Учитывая то, что визит Байдена был омрачен продолжающимися столкновениями Израиля и Палестины, журналисты не упустили возможность спросить у американского лидера его позицию.

Ответ американского президента получился неоднозначным, поскольку он заявил, что прокомментирует происходящее только в том случае, если журналистка окажется под колесами его авто. В конце демократ поспешил добавить, что он просто шутит, пытаясь разрядить обстановку.

Ранее было раскрыто имя "теневого" президента США. Экс-глава Национальной разведки заявил, что страной управляет вовсе не Джо Байден.