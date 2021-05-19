Чтобы достичь желаемого результата, много трудиться не придется

Собранные с грядки помидоры намного ароматнее и вкуснее тех, что продаются в магазинах и на рынках. При этом работа в огороде требует немало сил и времени. Однако есть ленивый способ выращивания этих овощей – в "окопе".

Используя его, долго трудиться не придется, чтобы достичь желаемого результата. И свободное время останется, и плодов созреет, так много. чтог только успевай собирать.

Как вырастить много томатов в "окопе"

В теплое, тем более жаркое время при уходе за помидорами их нужно часто поливать и рыхлить. Предлагаемый способ поможет избежать такого напряжения.

Для этого необходимо выкопать глубокую и длинную траншею. Если грунт на огороде мягкий, лопата не понадобится, достаточно использовать тяпку. Вынутую землю следует положить рядом холмиком.

В траншее надо сделать лунки. На дно каждой положить пятисантиметровый слой компоста, обильно полить его и туда поместить рассаду. Сверху она почти не будет видна. Затем скошенную на газоне траву стоит уложить толстым слоем между рядами.

Поливать томаты желательно не раньше чем через семь – десять дней после того, как они посажены таким способом. Благодаря этому их корни укрепятся, так как в поисках влаги уйдут глубоко. Когда макушки покажутся из "окопа", кустики нужно окучить, как картофель. При этом землю, что лежала холмиком, сгрести к стеблям. И рассада окажется на небольшом возвышении.

В траншеи, которые при этом образуются, надо также толстым слоем выложить скошенную траву. Эта мульча отлично сохранит влагу и не даст расти сорнякам, а сама будет перегнивать, питая почву и томаты жизненно важными для роста и плодоношения веществами.

На все это ни особых усилий, ни времени не уходит. И деньги на удобрения тратить не придется. Такой вот ленивый способ поможет вырастить много вкуснейших помидорчиков.

Ранее были указаны способы эффективного полива томатов. Если их применить, можно собрать много вкусных помидоров.