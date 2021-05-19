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Собранные с грядки помидоры намного ароматнее и вкуснее тех, что продаются в магазинах и на рынках. При этом работа в огороде требует немало сил и времени. Однако есть ленивый способ выращивания этих овощей – в "окопе".
Используя его, долго трудиться не придется, чтобы достичь желаемого результата. И свободное время останется, и плодов созреет, так много. чтог только успевай собирать.
В теплое, тем более жаркое время при уходе за помидорами их нужно часто поливать и рыхлить. Предлагаемый способ поможет избежать такого напряжения.
Для этого необходимо выкопать глубокую и длинную траншею. Если грунт на огороде мягкий, лопата не понадобится, достаточно использовать тяпку. Вынутую землю следует положить рядом холмиком.
В траншее надо сделать лунки. На дно каждой положить пятисантиметровый слой компоста, обильно полить его и туда поместить рассаду. Сверху она почти не будет видна. Затем скошенную на газоне траву стоит уложить толстым слоем между рядами.
Поливать томаты желательно не раньше чем через семь – десять дней после того, как они посажены таким способом. Благодаря этому их корни укрепятся, так как в поисках влаги уйдут глубоко. Когда макушки покажутся из "окопа", кустики нужно окучить, как картофель. При этом землю, что лежала холмиком, сгрести к стеблям. И рассада окажется на небольшом возвышении.
В траншеи, которые при этом образуются, надо также толстым слоем выложить скошенную траву. Эта мульча отлично сохранит влагу и не даст расти сорнякам, а сама будет перегнивать, питая почву и томаты жизненно важными для роста и плодоношения веществами.
На все это ни особых усилий, ни времени не уходит. И деньги на удобрения тратить не придется. Такой вот ленивый способ поможет вырастить много вкуснейших помидорчиков.
Ранее были указаны способы эффективного полива томатов. Если их применить, можно собрать много вкусных помидоров.
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