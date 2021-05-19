Памятники архитектуры Москвы распахнули двери для посетителей в Дни культурного наследия

Памятники архитектуры Москвы распахнули двери для посетителей в Дни культурного наследия
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Уникальным зданиям вернули первозданный облик внутри и снаружи

Российская столица бережно относится к культурному наследию. Здесь восстанавливаются старинные особняки, вековые доходные дома, поддерживаются в великолепном состоянии уникальные "сталинские" высотки. Большинство из этих зданий закрыты для свободного посещения, поэтому любоваться ими можно только снаружи. Но в Дни исторического и культурного наследия они распахивают двери для всех. В этом году возможность попасть внутрь зданий – памятников архитектуры открыта с 18 апреля по 31 мая.

В экскурсионную программу 2021 года включено около 90 объектов, в том числе те, что были отреставрированы совсем недавно. Например, впервые появилась возможность осмотреть Городскую усадьбу Г.А.Каратаевой – И.В.Морозова в Леонтьевском переулке, 10, где в 20 веке размещалось посоль­ство Германии.

"Именно отсюда ранним утром 22 июня 1941 г. немецкий посол фон Шулен­бург повез в Кремль ноту об объявлении войны Совет­скому Союзу",

отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Во время Великой Отечественной войны в этом здании работало Совинформбюро, потом посольства ГДР и Кубы. В 2014-19 гг. в здании провели комплексную реконструкцию фасадов и интерьеров, так что посетители смогут увидеть усадьбу в ее первозданном виде.

Впервые для посещения также открыт и доходный дом купца В.Е. Быкова на 2-й Брестской улице, дом 19/18. Это одно из самых известных творений архитектора Льва Кекушева в стиле московского модерна.

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва

Москвичи и гости столицы могут побывать на экскурсии в доме Наркомфина, кинотеатре "Художественный", здании Северный речной вокзала, усадьбе Барышникова, особняке Зиминых в Дегтярном переулке, доме Центросоюза на Мясницкой.

Полный список открытых в рамках Дней культурного и исторического наследия объектов можно посмотреть на сайте "Узнай Москву".

При этом реставрационные работы в столице продолжаются. В планах на 2021 г. обновление ряда павильонов ВДНХ, знаменитой ГЭС-2 на Болотной набережной, флигеля Городской усадьбы Д.Ф. Новикова – А.Н. Давыдова на Большой Ордынке, жилой дом Абрикосовых, знакомый всем по изображению на обертках конфет кондитерского концерна "Бабаевский". Подробнее о планах реконструкции читайте здесь.

Николай ВИКТОРОВ

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