Омбудсмен уже провела прием пострадавших в Красноярске

Граждане, лишившиеся домов из-за вступления в силу новых законодательных норм, должны получить справедливую компенсацию понесенных убытков. На этом настаивает Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она взяла под личный контроль дела 65 жителей Краснодарского края, дома которых попали под снос из-за изменения законодательства.

Омбудсмен накануне провела прием жителей в Красноярске, во время которого к ней обратилась женщина с такой проблемой: в 2016 г. она приобрела жилой дом, но позже ей предписали освободить жилище и снести его. Как оказалось, здание построено в охранной зоне трубопровода. Но когда она оформляла покупку, строительство запрещалось на расстоянии 25 м от трубопровода. Затем нормы изменились, охранная зона расширилась до 150 метров, и 65 домов, оказавшиеся на этой территории, попали под снос.

По оценке Москальковой, владельцы этих домов являются добросовестными приобретателями, поэтому им должна быть выплачена справедливая компенсация. Исковое заявление к администрации поселка уже в суде, передает РАПСИ.