Синяя ветка московского метро дойдет до Гольяново

Еще 30 тысяч горожан получат станцию метро в шаговой доступности от дома

Арбатско-Покровская линия столичного метрополитена пополнится еще одной станцией. Ее построят в районе Гольяново. Соответствующий проект уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина нового участка "синей ветки" от станции "Щелковская" до "Гольяново" составит 2,6 километра. Его маршрут спроектировали в створе Уральской и Уссурийской улиц, чтобы исключить возможное негативное влияние на имеющиеся жилые дома.

Сама станция "Гольяново" будет расположена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. У нее будет два вестибюля, совмещенных с подземными переходами и выходом на обе стороны Уссурийской улицы, сообщается на официальном портале столицы.

При строительстве метро благоустроят и прилегающую территорию. Проложат новые пешеходные и велосипедные дорожки, установят пункты проката велосипедов и самокатов. Автобусную остановку "Уссурийская улица, 4" для удобства пассажиров перенесут ближе к выходу из метро.

Благодаря продлению Арбатско-Покровской линии в Гольяново почти 30 тысяч местных жителей получат станцию метро в шаговой доступности от дома. В целом же транспортная доступность повысится для 70 тысяч человек. Время на дорогу в этот район сократится в среднем на 20 минут. При этом нагрузка на станцию "Щелковская" и подходящий к ней наземный транспорт снизится процентов на 20.

Тем временем, в Москве активно строятся станции метро в других частях города, в частности, прокладывается новая Троицкая линия. Ее первый участок – от “Улицы Новаторов”, “до “Мамырей” – готов на 35%.

Помимо развития сети метро, в столице большое внимание уделяют наземному транспортному обслуживанию пассажиров. О том, какие изменения в этой области появятся в скором времени, ранее рассказал мэр Сергей Собянин.