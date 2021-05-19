Роскошные апартаменты украинского президента оцениваются в 47,5 миллионов рублей

Оказалось, что в тот момент, когда Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, параллельно он занимался ремонтом своей квартиры в Крыму.

Фотографии просторной квартиры, которая расположена на побережье, опубликовал в своем телеграм-канале журналист Юрий Кот. Бывший ведущий киевского Антимайдана сразу же подчеркнул, что за достоверность фотографий ручается лично.

На снимках запечатлен ремонт: мешки с рабочим мусором, инструменты. Однако даже в таких условиях можно увидеть, что квартира Зеленского очень светлая и просторная.

К слову, журналист даже рассекретил адрес квартиры. Расположена она в Крымской Ливадии под Ялтой, на улице Батурина 44-а. Общая площадь апартаментов – 154 квадратных метра, за которые украинскому президенту пришлось заплатить 47,5 миллионов рублей.

Кота возмутило, что Зеленский, который в 2019 году занимался обустройством своей квартиры в "оккупированном" Крыму, в это же время отдавал приказ обстрелять Первомайск в ЛНР.

"Это так удобно, убивая, орать про агрессивную Россию, но хатку в ней иметь",

– подытожил журналист.

Напомним, что ранее Зеленский обнародовал декларацию о доходах. Согласно документу, украинский лидер в 2020 году заработал в три раза меньше своей жены. Из недвижимости президент задекларировал несколько квартир в Киеве, одну в Крыму и Соединенном королевстве.