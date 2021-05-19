Инициативы "Единой России" в поддержку семей с детьми одобрены в Госдуме

Беременные женщины и родители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получат финансовую помощь от государства

Более двух миллионов российских семей с детьми и будущих мам получат финансовую помощь благодаря мерам поддержки, разработанным "Единой Россией" для реализации социальных положений Послания президента РФ. В среду, 19 мая, они были одобрены депутатами Госдумы в третьем, окончательном, чтении.

Так, с 1 сентября 2021 г. вводится 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком до 7 лет. Как пояснил заместитель руководителя фракции "ЕР" в ГД Андрей Исаев, сейчас действует страховой принцип оплаты больничного листа, при котором дни нетрудоспособности оплачиваются в соответствии с трудовым стажем: чем больше лет человек отработал, тем больше оплата. Но маленькие дети обычно бывают у молодых родителей, которые еще не успели наработать стаж. Поэтому время на больничном для них оборачивается заметной потерей заработка. Теперь эта проблема будет решена.

Дополнительное пособие предусмотрено также для будущих мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Если они встанут на учет по беременности на раннем сроке, то с 1 июля 2021 г. смогут получать ежемесячно около 6350 рублей.

Еще одна поправка касается материальной помощи семьям, в которых детей воспитывает один родитель. Если среднедушевой доход в такой семье ниже регионального уровня прожиточного минимума, при этом судом установлено право на алименты, то на каждого ребенка с 1 июля 2021 г. дадут пособие. В среднем по России оно составит 5360 рублей.