Странам Союза удалось достигнуть соглашения

Европейский Союз достигл соглашения о разрешении въезда для туристов, которые сделали прививку препаратами, которые были одобрены сообществом.

Agence France-Presse в своем "Твиттере" уточнило, что речь идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021

Также это решение уже подтвердила Еврокомиссия, которая добавила, что список стран, из которых разрешены поездки, будет расширен, пишет РИА "Новости".

К слову, вопрос открытия границ станет, пожалуй, одним из главных на предстоящем саммите глав государств ЕС, который пройдет 25 мая 2021 года.

Ранее стало известно, что ряд российских авиакомпаний отменил рейсы в Турцию на летний сезон.