Курс рубля
- Доллар по 60: аналитик дал долгосрочный прогноз по курсу валют
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Европейский Союз достигл соглашения о разрешении въезда для туристов, которые сделали прививку препаратами, которые были одобрены сообществом.
Agence France-Presse в своем "Твиттере" уточнило, что речь идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств.
#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC— AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021
Также это решение уже подтвердила Еврокомиссия, которая добавила, что список стран, из которых разрешены поездки, будет расширен, пишет РИА "Новости".
К слову, вопрос открытия границ станет, пожалуй, одним из главных на предстоящем саммите глав государств ЕС, который пройдет 25 мая 2021 года.
Ранее стало известно, что ряд российских авиакомпаний отменил рейсы в Турцию на летний сезон.
Игнорирование национальных интересов РФ будет иметь последствия
Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах