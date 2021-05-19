Только при одном условии: ЕС разрешил въезд определенной группе туристов

продолжениеПереговоры провалились: полеты из России в Турцию остались под запретом
Странам Союза удалось достигнуть соглашения

Европейский Союз достигл соглашения о разрешении въезда для туристов, которые сделали прививку препаратами, которые были одобрены сообществом.

Agence France-Presse в своем "Твиттере" уточнило, что речь идет о вакцинах, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

Также это решение уже подтвердила Еврокомиссия, которая добавила, что список стран, из которых разрешены поездки, будет расширен, пишет РИА "Новости". 

К слову, вопрос открытия границ станет, пожалуй, одним из главных на предстоящем саммите глав государств ЕС, который пройдет 25 мая 2021 года. 

Ранее стало известно, что ряд российских авиакомпаний отменил рейсы в Турцию на летний сезон. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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