В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

Регион окажется под властью сильного ветра

Гидрометцентр предупредил жителей столицы и области о сильном ветре. Непогода будет властвовать на территории региона до вечера среды.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, говорится на официальном сайте учреждения.

Явлению присвоен желтый уровень опасности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Москве предупреждение действует с 10:00 до 21:00 19 мая. В Московской области ветер будет бушевать с 09:00 до 21:00.

В это время лучше держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Ранее синоптики предупредили москвичей о небывалой жаре.