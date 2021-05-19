В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

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Гидрометцентр предупредил жителей столицы и области о сильном ветре. Непогода будет властвовать на территории региона до вечера среды.
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, говорится на официальном сайте учреждения.
Явлению присвоен желтый уровень опасности, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Москве предупреждение действует с 10:00 до 21:00 19 мая. В Московской области ветер будет бушевать с 09:00 до 21:00.
В это время лучше держаться подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.
Ранее синоптики предупредили москвичей о небывалой жаре.
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