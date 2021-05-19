Порой хватает одного взгляда министра

Мария Захарова прокомментировала инцидент, который произошел сегодня, 19 мая, во время пресс-конференции в Душанбе.

Сергей Лавров в начале мероприятия заявил, что переговоры сторон прошли продуктивно. Однако в этот момент выступление министра иностранных дел РФ прерывал журналист BBC, который подбежал к трибуне и начал устанавливать микрофоны. Глава ведомства сделал репортеру замечание, а после улыбнулся и продолжил пресс-конференцию.

Мария Захарова не смогла остаться в стороне и опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" пост, к которому приложила видео произошедшего.

"Какой взгляд",

– отметила официальный представитель МИД РФ.

Также Захарова решила поделиться с пользователями Сети одной историей. Однажды режиссер Тигран Кеосаян спросил у нее, ругает ли Лавров своих подчиненных. Оказалось, что иногда хватает строгого взгляда министра, его нескольких слов. По словам чиновницы, в такие моменты понимаешь, что лучше бы глава МИДа ругался.

Ранее Мария Захарова заявила о попытках Чехии переложить вину за взрывы во Врбетице на Россию. Представительница МИД РФ отметила, что в стране, которая даже не может провести объективное расследование, творится полная неразбериха. Именно по этой причине Прага хочет обвинить в случившемся "внешнего врага" в лице РФ.