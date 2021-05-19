Изделия вредят окружающей среде

В Московской области предложили отказаться от запуска воздушных шаров во время праздничных мероприятий. Данная тема была поднята на круглом столе комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию и Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона.

Все больше и больше людей начинают задумываться о том, что улетающие в небо изделия вредят окружающей среде. Животные часто умирают после того, как съедают остатки латекса и резины, принимая их за пищу, говорится на сайте Мособлдумы.

От воздушных шаров могут также страдать морские обитатели. Запутываясь в веревках, которыми перевязывают предметы, они мучаются и впоследствии погибают.

Заменить запуск изделий предложили цветочным декорированием или высадкой деревьев, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".