Делать это нежелательно, если нет возможности обеспечить постоянный уход

В большинстве регионов нашей страны воцарился зной. Однако в огородах и садах продолжаются работы. Стоит ли сажать растения в жару, как это делать и что нужно, дала советы цветовод Татьяна Жашкова.

Если нет возможности постоянного ухода, делать этого не следует. Лучше перенести на другое время, сказала специалист.

Чтобы высаживать растения, необходимо обеспечить притенения и регулярный полив. Необходимо рассчитывать свои силы отметила цветовод.

Дачникам, приезжающим на участки только по выходным днями, нужно подождать. Посадкой хорошо заняться, когда погода изменится, посоветовала Жашкова.

Если рассаду уже приобрели, ее можно поместить туда, где прохладно и есть тень. Кроме того, емкости с растениями хорошо бы поставить в поддоны с водой, добавила специалист в разговоре с корреспондентом телеканала "Звезда".

По ее словам, не лишним будет наблюдать за погодой в своей местности. Она быстро меняется: только недавно беспощадно палило солнце, и вот уже гремят грозы, идут дожди.

Ранее "Утро.ру" опубликовало лунный посевной календарь на неделю – с 17 по 23 мая. Согласно ему, некоторые огородные дела придется отложить.