Идея сдвинуть сроки возникла в Совете Федерации

Всероссийскую перепись населения хорошо бы перенести на октябрь. Такое предложение поступило Владимиру Путину на совещании, посвященном реализации некоторых положений его послания Федеральному собранию.

Идея сдвинуть сроки возникла в Совете Федерации. С нею к президенту обратился вице-спикер Андрей Турчак, пишет РИА "Новости".

В ответ глава государства пообещал рассмотреть вопрос "обязательно", цитирует RT.