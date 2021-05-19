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Всероссийскую перепись населения хорошо бы перенести на октябрь. Такое предложение поступило Владимиру Путину на совещании, посвященном реализации некоторых положений его послания Федеральному собранию.
Идея сдвинуть сроки возникла в Совете Федерации. С нею к президенту обратился вице-спикер Андрей Турчак, пишет РИА "Новости".
В ответ глава государства пообещал рассмотреть вопрос "обязательно", цитирует RT.
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