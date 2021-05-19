Долгострой имени Яценюка может затянуться на две пятилетки

Проект по возведению стены на украино-российской границе исполнен на 51,4%. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Незалежной. Столь медленную реализацию проекта эксперты сваливают на законодателей.

Проект "Стена" инициировал в 2014 году тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк. Планировалось, что она обойдется украинским налогоплательщикам в 4 млрд гривен. Однако история затянулась, вместе с этим выросла и смета.

"Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн",

– говорится в материалах экспертной организации StateWatch.

При этом, по ее данным, власти Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей в 2015-2016 г.г. были готовы безвозмездно передать земельные участки для нужд погранслужбы. Но это по непонятным причинам не было оформлено, в результате госказна понесла лишние расходы.

Более того, пограничники регулярно отодвигают сроки сдачи объекта. Теперь по плану стена должна быть построена в 2025 году. Причем на проведение работ потребуется еще 4,5 млрд грн. С учетом уже потраченных денег, пограничный долгострой имени Яценюка обойдется Украине в 6,2 млрд гривен.

Ранее стало известно, что в Киеве пропала флешка с секретными данным про проекту "Стена". СБУ по этому факту открыла уголовное дело.