Украина построила полстены на границе с Россией

Украина построила полстены на границе с Россией
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Долгострой имени Яценюка может затянуться на две пятилетки

Проект по возведению стены на украино-российской границе исполнен на 51,4%. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Незалежной. Столь медленную реализацию проекта эксперты сваливают на законодателей.

Проект "Стена" инициировал в 2014 году тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк. Планировалось, что она обойдется украинским налогоплательщикам в 4 млрд гривен. Однако история затянулась, вместе с этим выросла и смета.

"Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн",

говорится в материалах экспертной организации StateWatch.

При этом, по ее данным, власти Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей в 2015-2016 г.г. были готовы безвозмездно передать земельные участки для нужд погранслужбы. Но это по непонятным причинам не было оформлено, в результате госказна понесла лишние расходы.

Более того, пограничники регулярно отодвигают сроки сдачи объекта. Теперь по плану стена должна быть построена в 2025 году. Причем на проведение работ потребуется еще 4,5 млрд грн. С учетом уже потраченных денег, пограничный долгострой имени Яценюка обойдется Украине в 6,2 млрд гривен.

Ранее стало известно, что в Киеве пропала флешка с секретными данным про проекту "Стена". СБУ по этому факту открыла уголовное дело.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Серж
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чтоб скакуасы не разбежались ))
гость
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Из govna парашнюка видимо, какой продуктивный бандер, он способен на многое. Сколько же он потребовал денег? Пол страны видимо.
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