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Проект по возведению стены на украино-российской границе исполнен на 51,4%. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Незалежной. Столь медленную реализацию проекта эксперты сваливают на законодателей.
Проект "Стена" инициировал в 2014 году тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк. Планировалось, что она обойдется украинским налогоплательщикам в 4 млрд гривен. Однако история затянулась, вместе с этим выросла и смета.
"Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства в течение 2018-2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 млн грн",
– говорится в материалах экспертной организации StateWatch.
При этом, по ее данным, власти Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей в 2015-2016 г.г. были готовы безвозмездно передать земельные участки для нужд погранслужбы. Но это по непонятным причинам не было оформлено, в результате госказна понесла лишние расходы.
Более того, пограничники регулярно отодвигают сроки сдачи объекта. Теперь по плану стена должна быть построена в 2025 году. Причем на проведение работ потребуется еще 4,5 млрд грн. С учетом уже потраченных денег, пограничный долгострой имени Яценюка обойдется Украине в 6,2 млрд гривен.
Ранее стало известно, что в Киеве пропала флешка с секретными данным про проекту "Стена". СБУ по этому факту открыла уголовное дело.
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