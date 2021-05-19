Пока что никаких средств и вакцин против найденных инфекций не существует

Ученые из России выявили на территории страны два вируса, которые могут передаться человеку при укусе клеща. В настоящее время специалисты не разработали против них лекарственные средства, о чем сообщила сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Специалист уточнила, что речь идет о вирусах группы Jingmen, обнаруженных ранее на африканском континенте, а также в европейских странах, Северной и Южной Америке. Позднее их открыли и в России.

Карань отметила, что в настоящее время специалисты работают над изучением вирусной инфекции и ее влияния на человеческий организм. Однако пока что о способах защиты ничего сказать нельзя. Если энцефалит можно устранить с помощью проверенных средств, то от новых пока что вакцин нет.

Спикер также отметила, что насекомые могут передавать не только энцефалит, против которого нужна прививка, но и болезнь Лайма, риккетсиоз, анаплазмоз и эрлихиоз, передает Ura.ru.

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин также заявил в комментариях для агентства, что клещ способен передавать человеку сразу несколько инфекций, описанные выше. При этом в организме могут спокойно уживаться сразу все названные возбудители.

Ранее Людмила Карань сообщала, что наиболее комфортной погодой для клещей считается температура в пределах от 13 до 30 градусов тепла. Если воздух еще теплее, клещи начинают демонстрировать снижение активности. Кроме того, эти организмы не могут долго жить при длительной засухе. При этом холодная погода не отражается на жизни опасных насекомых.