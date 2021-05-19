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Клубника является любимой ягодой многих садоводов. Вкус спелого плода
прямо с грядки приводит в восторг всех домочадцев и тех, кому довелось
угоститься ароматным натуральным лакомством. Это растение нельзя назвать самой
прихотливой культурой, однако некоторую заботу ягодка все же просит.
Так, кустики нужно прикармливать. Для того чтобы добиться отличного результата в огороде, можно использовать хорошо знакомый и любимый всеми продукт – молоко. Чаще всего таким образом красную ягоду подкармливают голландские и крымские фермеры.
Буквально через неделю после полива натуральным удобрением кустики клубники демонстрируют небывалый рост. Даже самые несчастные ростки начинают набирать силу.
На выходе успешный огородник получит огромные клубничины с ярко выраженным ароматом и отличным вкусом.
Рецепт подкормки из молока для клубники
На обычное 10-литровое ведро хватит одного стакана молока. Лучше брать напиток с минимальной жирностью.
Смесь воды и молока нужно хорошенько перемешать, а после опрыскать все кустики с помощью пульверизатора.
Помимо отличной подкормки, образовывающаяся молочная пленка сыграет роль щита от грибка и насекомых. Богатый урожай вам обеспечен.
Ранее "Утро.ру" делилось другими весенними хитростями в уходе за клубникой.
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