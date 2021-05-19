Натуральная прикормка: как вырастить хороший урожай клубники

Натуральная прикормка: как вырастить хороший урожай клубники
Фото: W. Layer/blickwinkel/www.globallookpress.com
Клубничины будут в два раза больше обычных

Клубника является любимой ягодой многих садоводов. Вкус спелого плода прямо с грядки приводит в восторг всех домочадцев и тех, кому довелось угоститься ароматным натуральным лакомством. Это растение нельзя назвать самой прихотливой культурой, однако некоторую заботу ягодка все же просит.

Так, кустики нужно прикармливать. Для того чтобы добиться отличного результата в огороде, можно использовать хорошо знакомый и любимый всеми продукт – молоко. Чаще всего таким образом красную ягоду подкармливают голландские и крымские фермеры.

Буквально через неделю после полива натуральным удобрением кустики клубники демонстрируют небывалый рост. Даже самые несчастные ростки начинают набирать силу.

На выходе успешный огородник получит огромные клубничины с ярко выраженным ароматом и отличным вкусом.

Рецепт подкормки из молока для клубники

На обычное 10-литровое ведро хватит одного стакана молока. Лучше брать напиток с минимальной жирностью.

Смесь воды и молока нужно хорошенько перемешать, а после опрыскать все кустики с помощью пульверизатора.

Помимо отличной подкормки, образовывающаяся молочная пленка сыграет роль щита от грибка и насекомых. Богатый урожай вам обеспечен.

Ранее "Утро.ру" делилось другими весенними хитростями в уходе за клубникой.

Ольга ФЕДОРОВА

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