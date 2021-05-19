Для принудительных прививок необходимо скорректировать законодательство страны

Вакцинация от коронавируса станет обязательной для всех россиян только после того, как в законодательство будут внесены соответствующие изменения. Об этом заявил юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко.

Так он прокомментировал сегодняшнее высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на заданную тему. Политик не исключил возможность принудительной вакцинации россиян против COVID-19 в рамках защиты населения и в государственных интересах.

"Необходимо принять соответствующий нормативно правовой акт. Либо внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", либо отдельным каким-то указом правительства", – сказал Карпенко изданию URA.RU.

Для этого депутаты Госдумы должны принять такой законопроект. Юрист напомнил, что Конституция страны предполагает в отдельных случаях ряд ограничений прав граждан.

"В данном случае – это ограничение на добровольность вакцинации. Это ограничение на право выбора. Дальше вносятся изменения в Федеральный закон и вакцинация становится обязательной", – объяснил специалист.

По его словам, подобный закон парламент может одобрить в течение нескольких дней. Эксперт добавил, что принудительную вакцинацию смогут избежать граждане с какими-либо медицинскими противопоказаниями, подтвержденными врачами.

Мнение коллеги поддержал руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Росмедконсалтинга Алексей Горяинов. Он согласился с тем, что прививки могут стать обязательными в нашей стране. Для этого соответствующее решение должен принять главный государственный санитарный врач РФ. Далее за работу возьмется Минздрав.

Ранее сегодня стало известно, что первую дозу вакцины от коронавируса сделали почти 14 млн россиян, передает РБК. Лидером по прививкам стала Чукотка, а аутсайдером – Дагестан. Еще полтора месяца назад показатель вакцинированных был на уровне 6,93 млн граждан РФ.

