Курс рубля
- Доллар по 60: аналитик дал долгосрочный прогноз по курсу валют
- Доллар снизился до отметки в 74 рубля
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Сочные хрустящие огурчики с грядки – мечта каждого первого россиянина.
Далеко не все готовы тратить время на выращивание теплолюбивой культуры, однако
никто не откажется угоститься натуральным овощным лакомством – вкус домашнего
огурца не стоит и сравнивать с магазинным.
Садоводы прячут в загашнике немало хитростей, которые помогают вырастить обильный урожай. Всевозможные прикормки и особые методики высадки огурцов дают отличные результаты. Однако для того, чтобы ведрами собирать овощи, нужно также обратить внимание на состояние почвы. Для повышения ее плодородности можно использовать лимонную кислоту.
Однако в начале нужно узнать уровень кислотности. Возможно, дополнительно закислять почву не следует.
Как определить уровень кислотности почвы
Сначала нужно налить в стакан кипяченую воду.
Теперь в емкость следует положить две столовые ложки земли и тщательно перемешать.
Следом заливаем одну столовую ложку 9% уксуса.
Отсутствие реакции говорит о недостаточном уровне кислотности почвы. Наличие нескольких пузырьков – состояние грунта идеально подходит для посадки огурцов. Большое количество пузырьков сигнализирует о том, что земля нуждается в раскислении.
Для того чтобы повысить уровень кислотности земли, нужно насыпать 1-2 чайные ложки лимонки на 10 литров воды. Далее поливаем исходя из расхода: одно ведро на 1 квадратный метр.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как собрать обильный урожай огурцов с шести семян. Секрет кроется в особом формировании культуры.
Погибли два пилота
Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах