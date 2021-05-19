Лимонная кислота для огурцов: хитрый лайфхак для богатого урожая

Лимонная кислота для огурцов: хитрый лайфхак для богатого урожая
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеНатуральная прикормка: как вырастить хороший урожай клубники
Простое средство насытит почву

Сочные хрустящие огурчики с грядки – мечта каждого первого россиянина. Далеко не все готовы тратить время на выращивание теплолюбивой культуры, однако никто не откажется угоститься натуральным овощным лакомством – вкус домашнего огурца не стоит и сравнивать с магазинным.

Садоводы прячут в загашнике немало хитростей, которые помогают вырастить обильный урожай. Всевозможные прикормки и особые методики высадки огурцов дают отличные результаты. Однако для того, чтобы ведрами собирать овощи, нужно также обратить внимание на состояние почвы. Для повышения ее плодородности можно использовать лимонную кислоту.

Однако в начале нужно узнать уровень кислотности. Возможно, дополнительно закислять почву не следует.

Как определить уровень кислотности почвы

Сначала нужно налить в стакан кипяченую воду.

Теперь в емкость следует положить две столовые ложки земли и тщательно перемешать.

Следом заливаем одну столовую ложку 9% уксуса.

Отсутствие реакции говорит о недостаточном уровне кислотности почвы. Наличие нескольких пузырьков – состояние грунта идеально подходит для посадки огурцов. Большое количество пузырьков сигнализирует о том, что земля нуждается в раскислении.

Для того чтобы повысить уровень кислотности земли, нужно насыпать 1-2 чайные ложки лимонки на 10 литров воды. Далее поливаем исходя из расхода: одно ведро на 1 квадратный метр.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как собрать обильный урожай огурцов с шести семян. Секрет кроется в особом формировании культуры.

Ольга ФЕДОРОВА

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