"Единая Россия" предложила бесплатно подключать дома к газу

"Единая Россия" предложила бесплатно подключать дома к газу
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Данную инициативу рассмотрит Госдума

Представители партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о бесплатной газификации домов. В сельских поселениях вопрос подключения жилища к газу является жизненно важным.

Единороссы выступили с данной инициативой во исполнение распоряжения российского лидера Владимира Путина, который заявил в послании парламенту, что газификация в России должна быть бесплатной и максимально простой.

Представители "Единой России" рассчитывают, что разработанный ими законопроект будет одобрен остальными депутатами в течение весенней сессии. В таком случае жители России в кратчайшие сроки получат возможность провести газ в свои дома абсолютно бесплатно.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе состоявшегося 19 мая совещания с главнокомандующим объявил, что единороссы вместе с экспертами кабмина детально проработали программу бесплатной газификации страны, передает "РЕН ТВ".

Напомним, в среду Владимир Путин также заявил, что профильные ведомства и министерства должны внимательно отнестись к вопросу обеспечения домов газом.

Ольга ФЕДОРОВА

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