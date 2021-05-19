Данную инициативу рассмотрит Госдума

Представители партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о бесплатной газификации домов. В сельских поселениях вопрос подключения жилища к газу является жизненно важным.



Единороссы выступили с данной инициативой во исполнение распоряжения российского лидера Владимира Путина, который заявил в послании парламенту, что газификация в России должна быть бесплатной и максимально простой.

Представители "Единой России" рассчитывают, что разработанный ими законопроект будет одобрен остальными депутатами в течение весенней сессии. В таком случае жители России в кратчайшие сроки получат возможность провести газ в свои дома абсолютно бесплатно.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе состоявшегося 19 мая совещания с главнокомандующим объявил, что единороссы вместе с экспертами кабмина детально проработали программу бесплатной газификации страны, передает "РЕН ТВ".

Напомним, в среду Владимир Путин также заявил, что профильные ведомства и министерства должны внимательно отнестись к вопросу обеспечения домов газом.