"Реальность происходящего на экране просто запредельная" — писатель Суконкин о фильме "Турист"

"Реальность происходящего на экране просто запредельная" — писатель Суконкин о фильме "Турист"
Кадр youtube.com
Фильм "Турист" — наверное, самая громкая премьера на НТВ в этом году

И если до показа в центральной части России осталось еще несколько часов, на Дальнем Востоке зрители уже смогли ознакомиться с первым в истории отечественным боевиком про российских инструкторов в ЦАР. Своими первыми впечатлениями из Владивостока поделился военный писатель Алексей Суконкин.

События в Центральноафриканской Республике, которые происходили в последние полгода, мировые СМИ старались особо не освещать, сохраняя лишь тезис о том, что в ЦАР присутствует небольшой контингент российских инструкторов.

Как-то оставалось за кадром то обстоятельство, что наши соотечественники находились в республике по приглашению главы государства, с разрешения Совбеза ООН и занимались подготовкой местных подразделений FACA и жандармерии.

В конце прошлого года в ЦАР проводилась кампания по выборам главы государства, которой пытались активно противодействовать различные деструктивные силы, стремящиеся сорвать мирный процесс. И местные органы безопасности, как и местная армия, не смогли самостоятельно остановить продвижение боевиков к столице республике – городу Банги.

Остановить боевиков смогли только при помощи российских инструкторов – именно об этих событиях и снят фильм "Турист". Причем снят на достаточно высоком уровне, о чём могут говорить сцены боев, постановка которых проходила явно в присутствии весьма квалифицированных консультантов. Лично у меня во время просмотра фильма не возникло никакого ощущения легковесности сцен – чувствовалось, что за ними стоит твёрдая рука консультанта, знающего, о чём идёт речь. Одни "магпуловские" стойки чего только стоят.

Тактика вообще снята и показана очень хорошо – реальность происходящего на экране просто запредельная. Если это взрыв гранаты – то это именно взрыв гранаты, а не газового баллона, как во второсортных фильмах. Если это стрельба из окон, то это показано так, как происходит в реальности – не в полный рост, как в массе фильмов от бездарных режиссеров, а чуть приподняв голову – как это происходит в реальности. Может, и не так эффектно, но зато эффективно.

Сделан правильный акцент на работу пулемётного расчёта, вокруг которого, собственно, и строится оборона в столкновениях, подобных тем, что показаны в фильме. Опять же, нисколько не преуменьшено значение гранатометов, которыми местные боевики последовательно разрушали укрытия российских инструкторов – особенно отмечу момент взрыва, когда бегущего героя настигает взрывная волна, кидая его об стену – снято, словно с натуры.

В ходе фильма идёт показ осмотра местности через оптический прицел ПСО, который применяется со снайперской винтовкой СВД. И меня приятно удивило, что боевик, использующий прицел в качестве бинокля, держит его на фокусном расстоянии – 7 см от глаза — так, как это бывает на самом деле. Мое уважение создателям фильма и их консультантам!

Хорошо построены диалоги между бойцами и командирами. Чувствуется, что человек, писавший сценарий, хорошо знает, как говорят в среде российских инструкторов. Прекрасно, хоть и сжато, показаны взаимоотношения в коллективе, и даже, казалось бы, между конфликтующими в быту бойцами, показана реальная взаимопомощь в бою.

"Русских нельзя победить только силой",

– говорит один из героев фильма, играющий роль врага. И в его словах кроется страх, который настоящий враг так и не смог преодолеть – наткнувшись на стойкость и мужество российских специалистов.

Фактически это первый художественный игровой фильм, полноценно и наглядно показывающий работу российских инструкторов – людей, которые в настоящее время во многих регионах мира реализуют российскую внешнюю политику – как бы того не хотелось нашим недоброжелателям из "недружественных государств".

Хочется верить, что с этого фильма в нашем российском обществе будет складываться правильное отношение к людям, которые с оружием в руках отстаивают государственные интересы "на дальних подступах" там, где смыкаются горизонты многих стран, там, где Россия должна уметь говорить жестко и поступать справедливо.

Почему-то мне вспомнился фильм "Добровольцы", снятый в далёком 1958 году, в котором показано поколение, воевавшее с фашистами в Испании – когда тоже было не принято говорить о событиях, в которых наши соотечественники принимали самое непосредственное участие. И мы воспринимали героев этого фильма как героев настоящих. История, кажется, повторяется. И что ещё отметилось в "Туристе" – это отсутствие долгой и нужной экспозиции – кто эти люди и откуда они. Общество уже достаточно информировано о статусе героев этого фильма. И это радует.

Отдел информации

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