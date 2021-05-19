В "Единой России" определились с датой съезда

На мероприятии соберутся около 1,5 тысячи участников

Съезд партии "Единая Россия" состоится 19 июня в Москве. На собрании выступят делегаты из каждого российского субъекта, а также депутаты Государственной думы, сенаторы и члены правительства, в том числе и на региональном уровне, отметил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Он сообщил, что съезд пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Если в прошлый период число участников составляло примерно 2,5 тысячи, то на этот раз запланировано гораздо меньше – ожидается около 1,5 тыс. представителей партии.

Норма для регионов, добавил Турчак, остается прежней: по человеку на 5 тыс. членов партии.

Секретарь генсовета также отметил, что на съезде утвердят список кандидатов на выборов в нижнюю палату парламента, которые состоятся уже 19 сентября.

Подробная информация доступна по ссылке.