В "Единой России" определились с датой съезда

В "Единой России" определились с датой съезда
Фото: vk.com/duma
На мероприятии соберутся около 1,5 тысячи участников

Съезд партии "Единая Россия" состоится 19 июня в Москве. На собрании выступят делегаты из каждого российского субъекта, а также депутаты Государственной думы, сенаторы и члены правительства, в том числе и на региональном уровне, отметил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Он сообщил, что съезд пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Если в прошлый период число участников составляло примерно 2,5 тысячи, то на этот раз запланировано гораздо меньше – ожидается около 1,5 тыс. представителей партии.

Норма для регионов, добавил Турчак, остается прежней: по человеку на 5 тыс. членов партии.

Секретарь генсовета также отметил, что на съезде утвердят список кандидатов на выборов в нижнюю палату парламента, которые состоятся уже 19 сентября.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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