Непогода пронеслась по югу страны из Калмыкии

Пыльная буря накрыла ряд районов на юге России. Под воздействием сильного ветра песок поднялся в Дагестане и Астрахани. Сильные порывы ожидаются и в ночное время суток, о чем заявили в главке астраханского МЧС.

Отмечается, что пыльная буря поднялась сегодня вечером, примерно в 18:00 по МСК. Скорость ветра колеблется в районе 15-20 метров в секунду. Информации об инцидентах из-за непогоды не поступало.

В Дагестане буря началась на три часа раньше. Как отмечает РИА "Новости", она появилась со стороны Калмыкии.

В настоящее время непогода бушует в Махачкале, через два часа буря направится на юг, в сторону Дербента с Избербашем.



