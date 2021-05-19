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Пыльная буря накрыла ряд районов на юге России. Под воздействием сильного ветра песок поднялся в Дагестане и Астрахани. Сильные порывы ожидаются и в ночное время суток, о чем заявили в главке астраханского МЧС.
Отмечается, что пыльная буря поднялась сегодня вечером, примерно в 18:00 по МСК. Скорость ветра колеблется в районе 15-20 метров в секунду. Информации об инцидентах из-за непогоды не поступало.
В Дагестане буря началась на три часа раньше. Как отмечает РИА "Новости", она появилась со стороны Калмыкии.
В настоящее время непогода бушует в Махачкале, через два часа буря направится на юг, в сторону Дербента с Избербашем.
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